Katalan devinin transferde önceliği Luis Diaz

Barcelona'da yaz transfer döneminin en büyük gündemlerinden biri yeniden Luis Diaz oldu. Başlangıçta birçok kulübün radarında olan 28 yaşındaki Kolombiyalı kanat oyuncusuna en ciddi ilgiyi şu anda Katalan devi gösteriyor. Liverpool, Diaz için 80 milyon avroluk bir bonservis bedeli belirlemiş durumda. Oyuncunun da transfere sıcak baktığı belirtiliyor.

Transfer döneminin başında Barcelona, Athletic Club'ın yıldızı Nico Williams'a odaklanmıştı. Ancak Williams'ın kulübüyle 10 yıllık bir sözleşme uzatması ve serbest kalma maddesini kaldırması, bu transferin rafa kalkmasına yol açtı. Bu gelişmenin ardından Barcelona, gözünü Diaz'a çevirdi.

Kulübe yakın kaynaklar, Deco'nun Diaz'ı "Williams'tan daha hazır bir forvet" olarak değerlendirdiğini ve futbol danışmanları ekibinin Kolombiyalı yıldızı listenin en üstüne koyduğunu belirtiyor. Barcelona, oyuncu için temkinli bir yaklaşım planlıyor. Bunun en büyük sebebi ise Liverpool'daki son gelişmeler.

Liverpool cephesinde yaşanan trajik bir trafik kazasında Diogo Jota ve Andre Silva'nın hayatını kaybetmesi, kulüpte derin bir üzüntüye yol açtı. Bu olay nedeniyle transfer gündeminin kısa süreliğine askıya alındığı ifade ediliyor.

Buna rağmen Liverpool, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Takım, bu Pazar Preston ile oynanacak hazırlık maçına çıkacak. Luis Diaz'ın sözleşmesi 2027'ye kadar devam etse de şu ana kadar bir uzatma görüşmesi yapılmadı.