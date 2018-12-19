Katar kulüpleri Muslera için devrede

Birçok Katar kulübünün, ara transferde Muslera’yı kadrosuna katmak için Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 milyon 650 bin euro garanti ücret kazanan Uruguaylı file bekçisinin, menajeri vasıtasıyla teklifleri değerlendirdiği, ancak kulübün tecrübeli kaleciyi göndermeyi kesinlikle düşünmediği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)