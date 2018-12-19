Katar kulüpleri Muslera için devrede
Galatasaray'ın kesinlikle kadrosunda tutmak istediği Fernando Muslera için Katar'dan çok sayıda kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.
Birçok Katar kulübünün, ara transferde Muslera’yı kadrosuna katmak için Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.
Sarı-kırmızılı kulüpte 3 milyon 650 bin euro garanti ücret kazanan Uruguaylı file bekçisinin, menajeri vasıtasıyla teklifleri değerlendirdiği, ancak kulübün tecrübeli kaleciyi göndermeyi kesinlikle düşünmediği de gelen haberler arasında.
(Fanatik)
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