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Katar kulüpleri Muslera için devrede

Galatasaray'ın kesinlikle kadrosunda tutmak istediği Fernando Muslera için Katar'dan çok sayıda kulüp teklif yapmaya hazırlanıyor.

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Birçok Katar kulübünün, ara transferde Muslera’yı kadrosuna katmak için Galatasaray’a teklif yapmaya hazırlandığı öğrenildi.

Sarı-kırmızılı kulüpte 3 milyon 650 bin euro garanti ücret kazanan Uruguaylı file bekçisinin, menajeri vasıtasıyla teklifleri değerlendirdiği, ancak kulübün tecrübeli kaleciyi göndermeyi kesinlikle düşünmediği de gelen haberler arasında.

(Fanatik)

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