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Spor

Katar Ligi'nden Al Sadd Mesut Özil'e astronomik teklife hazırlanıyor

Katar basınında çıkan iddialara göre Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Al Sadd'ın çılgın bir teklif yapılacağı yazılıyor.

21 Mayıs 2020 Perşembe 00:04 - Güncelleme: 21 Mayıs 2020 Perşembe 00:04
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Arsenal ile sözleşmesi Haziran 2021'de sona erecek olan Mesut Özil'e Katar'dan çılgın bir teklif hazırlığı yapılıyor.

Basında son günlerde özellikle Arsenal ile sözleşmesi bittikten sonra Fenerbahçe'ye transferi konuşulan, taraftarları heyecanlandıran isim Mesut Özil'e rekor bir teklif geleceği iddia edildi.

ÖNCELİK MESUT ÖZİL

Katar basınındaki haberlere göre, Al Sadd kulübü Mesut Özil'e reddedemeyeceği bir teklif hazırlığında. Al Sadd kulübü ayrıca kulüpteki geleceği belirsiz olan Amrabat'ı da takıma katmak için girişim hazırlığında. Ancak kontenjan nedeniyle Amrabat'ı şimdilik beklemede tutan Al Sadd yönetimin birinci önceliğinin Mesut Özil olduğu öne sürüldü.

Bir yandan kaz otlatırken bir yandan EBA'yı takip ediyor

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