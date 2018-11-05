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Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden Adriano'ya astronomik teklifler geliyor

Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı sol beke Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinden menajerler aracılığıyla yıllık 4 milyon Euro’luk iki teklif geldiği bildirildi.

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Kara Kartal’ın tecrübeli sol beki Adriano Correia’ya Katar ve Suudi Arabistan ekiplerinin ilgisi sürüyor. Beşiktaş’la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı oyuncuya 2 ülkeden de menajerler aracılığıyla yıllık 4 milyon Euro’luk iki teklif geldiği bildirildi.

Sambacı’nın da önerilere olumlu baktığı konuşulurken son kararı Beşiktaş Başkanı Fikret Orman verecek. Uzun süren sakatlığının ardından önceki akşam formasına Başakşehir karşısında geri dönen tecrübeli oyuncu, yine sakatlık yaşamış ve oyundan alınmıştı. Başkan Orman’ın, son dönemde sık sık sakatlık yaşaması sebebiyle Adriano’nun satışına olumlu baktığı, son kararını teknik direktör Şenol Güneş’le görüşüp sonrasında vereceği bildirildi.

(Fanatik)

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