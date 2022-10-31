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Spor

Katar'a gitti! Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sürprizi

Süper Lig'in 2. haftasında Alanyaspor ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Rachid Ghezzal'de yeni bir gelişme yaşandı. Rachid Ghezzal'in tedavi için Katar'a gittiği belirtildi.

NTV31 Ekim 2022 Pazartesi 21:52 - Güncelleme:
Katar'a gitti! Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal sürprizi
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Beşiktaş'ta sakatlığı nedeniyle sezonun ilk yarısını kapatan Rachid Ghezzal, tedavisi için Katar'a gitti. Rachid Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasıyla İstanbul'a dönecek.

30 yaşındaki futbolcu, sakatlık konusunda uzman bir ekip tarafından kontrolden geçecek. Ghezzal, tedavisinin tamamlanmasının ardından İstanbul'a geri dönecek.

RACHID GHEZZAL, KATAR'A GİTTİ

Süper Lig'in 2. haftasında oynanan Alanyaspor maçında sakatlık yaşayan Ghezzal'ın, sağ ayak tarak kemiği ve parmak eklemimde yırtık tespit edilmişti. Ağrıları azaldıktan sonra sahalara dönen Cezayirli oyuncu, iki hafta önce oynanan Trabzonspor maçında yeniden sakatlandı. Karşılaşmada yaşadığı adale sakatlığını atlatan Ghezzal, sağ ayağındaki ağrı nedeniyle tekrar tedaviye alındı.

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