1 Mart 2026 Pazar / 13 Ramazan 1447
Spor

Katar'da futbol müsabakaları ertelendi! İspanya-Arjantin maçı askıya alındı

İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misillemeleri nedeniyle Katar'da futbol müsabakaları ertelendi. Bu karar doğrultusunda, İspanya ile Arjantin arasında oynanması planlanan Finalissima maçı da geçici olarak askıya alındı. İşte detaylar...

1 Mart 2026 Pazar 16:27
Katar'da futbol müsabakaları ertelendi! İspanya-Arjantin maçı askıya alındı
İran'ın ABD ve İsrail'in saldırılarına, bölge ülkelerindeki ABD üslerine yönelik misillemeleri nedeniyle Katar Futbol Federasyonu, ülkedeki tüm lig ve turnuvaların ileri bir tarihe ertelendiğini duyurdu

Federasyondan yapılan açıklamada, ulusal düzeyde düzenlenen tüm müsabakaların ve organizasyonların "ikinci bir duyuruya kadar" askıya alındığı bildirildi.

Açıklamada yeni programın daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Bu gelişmeyle birlikte ülke futbolunda tüm resmi faaliyetler belirsiz bir süre ertelenmiş oldu.

İSPANYA İLE ARJANTİN MAÇI ASKIYA ALINDI

Bu karar doğrultusunda, İspanya ile Arjantin arasında oynanması planlanan Finalissima maçı da geçici olarak askıya alındı.

