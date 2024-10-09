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Spor

Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı

Eintracht Frankfurt, Beşiktaş maçında unutulmayacak performans sergileyen kaleci Kaua Santos'un sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattı.

9 Ekim 2024 Çarşamba 18:07 - Güncelleme:
Kaua Santos yeni sözleşmeyi kaptı
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Almanya Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'tan, temsilcimiz Beşiktaş ile Avrupa Ligi'nde oynadıkları maça damga vuran kaleci Kaua Santos ile ilgili bir hamle geldi.

Alman ekibi, Brezilyalı eldivenin sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığını açıkladı.

BEŞİKTAŞ MAÇINA DAMGA VURMUŞTU

Beşiktaş ile Eintracht Frankfurt, UEFA Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Mücadeleyi siyah-beyazlılar, 3-1 kaybederken konuk ekipte kaleci Kaua Santos'un performansı maça damga vurmuştu.

IMMOBILE'NİN PENALTISINI ÇIKARMIŞTI

Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos karşılaşmada toplam 10 kurtarış gerçekleştirmişti. Immobile'nin penaltısını da çıkaran 21 yaşındaki Brezilyalı eldiven, Beşiktaş'ın maça ortak olmasını engellemişti.

GECEYE DAMGA VURMUŞTU

7 kez ceza sahası dışından kurtarış yapan Kaua Santos, 3 kez de ceza saha içinden gelen şutta gol izni vermemişti. Genç eldiven bir kez de uzaklaştırma yapmıştı. 3 hava topu alan Santos, 22 uzun pasta ise 9 isabet sağlamıştı.

AVRUPA LİGİ REKORUNU KIRDI

Müsabakada 10 kritik kurtarışa imza atan Kaua Santos, galibiyette de önemli rol oynadı. Eintracht Frankfurt kalecisi Kaua Santos, bu sezon bir Avrupa Ligi karşılaşmasında en yüksek sayıya ulaşan file bekçisi oldu.

ANİDEN A TAKIMA YÜKSELTİLDİ

Frankfurt'un Flamengo U20'den aldığı Kaua Santos, Kevin Trapp sakatlanana kadar Frankfurt'un yedek takımıyla bölgesel ligde oynadı. Trapp sakatlandıktan sonra 5 maça çıkan Kaua Santos, muhteşem bir performans sergiledi. Belki de Beşiktaş'ın puan almasına engel oldu.

TOPPMÖLLER: "DENİZE ATTIK, YÜZDÜ"

Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Dino Toppmöller, ZDF yayınında gelen soru üzerine Kaua Santos için, "Geçen yaz Brezilya'dan geldi ve bizim için sadece bölgesel ligde oynuyordu. Bunu unutmayın. Kevin Trapp sakatlanınca onu denize attık ve yüzdü." ifadelerini kullanmıştı.

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