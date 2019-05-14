Kavalcı açıkladı! Ljajic'in tapusu alınacak

BEŞİKTAŞ’TA geçtiğimiz pazar günü yapılan seçimde yeniden yönetici seçilen Ahmet Kavalcı ilk müjdeyi verdi. Taraftarın kiralık olarak takıma gelen Ljajic’in kalmasını çok istediğini belirten Kavalcı, “Adem’in bonservisini alıyoruz” açıklamasını yaptı. Sözleşmesinde belirtilen maç sayısını geçtiği için opsiyonun devreye girdiğine dikkat çeken Kavalcı şunları söyledi: “Biz de yönetim olarak onun kalmasını istiyoruz. 6 milyon 250 bin euro olan bonservis bedeli Torino’ya taksitler halinde ödenecek.”

LJAJİC ATINCA BEŞİKTAŞ KAZANIYOR

Süper Lig’in 32. haftasında Kartal, Aytemiz Alanyaspor’u önceki gün 2-1 yenerken ilk gol Adem Ljajic’ten geldi. Beşiktaş, Ljajic’in gol attığı maçları kazandı. Sırp oyuncunun fileleri havalandırdığı 8 maçta Siyah-Beyazlılar fire vermeyip hanesine 24 puan yazdırdı. Adem, ligin ikinci yarısında daha başarılı oldu. İlk yarıda biri penaltıdan 2 gol bulabilen Ljajic, ikinci devrede ise 7 gole imza attı. İtalya’nın Torino takımından kiralanan Ljajic, Süper Lig’in ilk yarısında 3, ikinci devrede ise sadece bir maçı kaçırdı.