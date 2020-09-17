Kayode Sivasspor'a transfer oldu

AA 17 Eylül 2020 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:52

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.



Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Kayode, Sivas'a gelerek Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Gaziantep FK'nin formasını terleten 27 yaşındaki Kayode, Süper Lig'de 27 maçta 10 gol atmıştı.

OLARENWAJU KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig’de Gaziantep FK forması ile mücadele etti.

Sivasspor daha önce, Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın, Kerem Atagan Keskin ve Fayçal Fajr’ı renklerine bağlamıştı.