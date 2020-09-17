İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Eylül 2020 Perşembe / 29 Muharrem 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,5605
  • EURO
    8,9347
  • ALTIN
    471.651
  • BIST100
    1105.53
Spor

Kayode Sivasspor'a transfer oldu

Sivasspor, Nijeryalı forvet oyuncusu Olarenwaju Kayode'yi renklerine bağladı.

AA17 Eylül 2020 Perşembe 15:50 - Güncelleme: 17 Eylül 2020 Perşembe 15:52
ABONE OL

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, golcü oyuncu Olarenwaju Kayode'yi kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlılar, Olarenwaju Kayode'nin 2020-2021 sezonunun sonuna kadar kiralanması konusunda Shakhtar Donetsk ile anlaşmaya vardı.

Kayode, Sivas'a gelerek Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

Geçen sezon Gaziantep FK'nin formasını terleten 27 yaşındaki Kayode, Süper Lig'de 27 maçta 10 gol atmıştı.

OLARENWAJU KAYODE KİMDİR?

8 Mayıs 1993’te Nijerya’nın Ibadan şehrinde dünyaya gelen Tobi Olarenwaju Ayobami Kayode, ülkesinin Marvellous takımında futbola başladı. Ardından Fildişi Sahili ekibi ASEC Mimosas’a transfer olan Kayode sırasıyla; AFAD Djekanou, Luzern, Heartland, Maccabi Netanya, Austria Wien, Manchester City, Girona ve Shakhtar Donetsk forması giydi. Kayode, geçtiğimiz sezon ise Süper Lig’de Gaziantep FK forması ile mücadele etti.

Sivasspor daha önce, Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın, Kerem Atagan Keskin ve Fayçal Fajr’ı renklerine bağlamıştı.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.