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Spor

Kayode'nin Sivasspor'a imzası an meselesi

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçen sezon Gaziantep FK'de kiralık olarak forma giyen Nijeryalı golcü Kayode'nin transferini bitirmek üzere.

IHA15 Eylül 2020 Salı 13:28 - Güncelleme: 15 Eylül 2020 Salı 13:28
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DG Sivasspor, geçen sezon Gaziantep’te kiralık oynayan 27 yaşındaki Nijeryalı yıldız Kayode transferinde mutlu sona ulaşmaya çok yakın.

Süper Lig’e geçtiğimiz sezon damgasını vuran ve yeni sezonda Avrupa’da mücadele edecek olan Sivasspor, transfer çalışmalarına devam ediyor. Sivasspor’un, geçtiğimiz sezon Gaziantep’te kiralık oynayan Nijeryalı forvet oyuncu Olarenwaju Kayode transferini bitirmesi an meselesi.

Deneyimli Teknik Direktör Rıza Çalımbay’ın bizzat istediği futbolcu, geçtiğimiz sezon Gaziantep FK’da 27 lig maçına çıktı, 10 gol atıp, 6 asist yaptı.

Kayode’nin en kısa sürede kırmızı-beyazlı kulüp ile resmi sözleşmeye imza atması bekleniyor.

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