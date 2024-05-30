Kayseri 2. Amatör Küme'de 14. hafta tamamlandı

Bu sezon üç ayrı grupta oynanan İkinci Amatör Küme'nin 14. haftasındaki toplam 10 karşılaşmada takımlar 62 kez gol sevinci yaşadı. A Grubu'nda Kalespor, B Grubu'nda Kayseri Ömürspor ve C Grubu'nda Yeşilhisar Belediyespor 14. haftayı zirvede tamamladılar. 14. haftası geride kalan 2. Amatör Küme'de ligde 15. hafta heyecanı bu hafta sonu oynanacak olan maçlar ile devam edecek. Kalan son 4 haftada bir birinden zorlu maçların oynanacağı 2. Amatör Küme'de heyecan dorukta. Kayseri İkinci Amatör Küme'de oynanan 14. hafta maçları sonunda alınan skorlar ise şu şekilde:

Kayseri Ömürspor 5-0 Akkışla Gençlikspor

Yeşilspor 14-0 Talas İdman Yurdu

Anayurt Finalspor 7-2 Kayseri İdman Yurdu

Yeni Mahallespor 1-1 Y.B.Şafakspor

Bayraktarspor 1-3 Güneşli Gençlikspor

Kuşçu Mithatpaşaspor 2-1 Kafkasspor

Ambar Kızılırmakspor 1-0 Alsancakspor

Kalespor 10-1 Cırgalanspor

Yeşilhisar Belediyespor 8-0 Sümerspor

Kayseri Demirspor 1-4 Yerköyspor

Kocasinan Gençlikspor 3-0 Yeni Kıranardıspor (H)

Büyük Toramanspor 3-0 Pınarbaşı Belediyespor (H)

Sanayi Esnafspor 3-0 Develi Erciyesspor (H)