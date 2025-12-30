İSTANBUL 14°C / 3°C
Kayseri bölgesinden 7 hakem 'bahis' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi

Kayseri'den 7 hakem, bahis oynadığı gerekçesi ile PFDK'ya sevk edildi.

IHA30 Aralık 2025 Salı 09:33 - Güncelleme:
Kayseri bölgesinden 7 hakem 'bahis' sebebiyle PFDK'ya sevk edildi
Türkiye Futbol Federasyonu'nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında bahis oynadığı tespit edilen Bölgesel Hakem, Bölgesel Yardımcı Hakem ve Bölgesel Gözlemcilerin Futbol Disiplin Talimatı'nın 57. maddesi uyarınca 29.12.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevk edilmesine karar verildi.

Kayseri bölgesi Bölgesel Hakemleri Ali Yıldız, Ebu Taha Rasim Köse, Burhan Başpınar, Furkan Koç, Hamza Yıldız, Mustafa Uçkan, Ersin Öztürk bahis oynadıkları gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na (PFDK) sevk edildi.

Bahis oynadığı tespit edilen hakemlerin futbolla ilişiğinin kesilmesi gündemde.

