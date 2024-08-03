Kayseri Elit Voleybol'un fikstürü belli oldu

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Voleybol 2. Ligleri'nde 2024-2025 voleybol sezonunun fikstür çekimi, Türkiye Voleybol Federasyonu'nun Ankara Merkez Ofisi'nde yapıldı. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun resmi sosyal medya kanalından yayınlanan kura çekimini, TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış ve TVF Lig İşleri Görevlisi Ebru Ezgi Alper gerçekleştirdi. Yapılan kura çekimi sonrası Kayseri ekibi Elit Voleybol Spor Kulübü, 2. Lig 4. Grup'ta mücadele edecek. Kayseri Elit Voleybol Spor Kulübü ligin ilk maçında evinde Kahramanmaraş Gençlikspor'u konuk edecek. Elit Voleybol Spor Kulübü ligin 4. haftada Ürgüp Gençlikspor ve 5. haftada Osmaniye MEM maçlarını arka arkaya deplasmanda oynarken ligin 6. haftasında ise Kayseri derbisinde ise Melikgazi Belediyespor ile karşı karşıya gelecek.

TVF Lig İşleri Danışmanı Recep Nurtanış, "2024-2025 voleybol sezonu Erkekler ve Kadınlar 2.Ligleri'nin kura çekimine hepiniz hoş geldiniz. 2024-2025 sezonunda tüm takımlarımıza başarılı bir sezon diliyorum" dedi.

Kayseri Elit voleybol Spor Kulübünün fikstürü şu şekilde;

1. Hafta Kahramanmaraş Gençlikspor (İ)

2. Hafta 6 Şubat Maraşspor (D)

3. Hafta Yücelen Anamurspor (İ)

4. Hafta Ürgüp Gençlikspor (D)

5. Hafta Osmaniye MEM (D)

6. Hafta Melikgazi Belediyespor (İ)

7. Hafta Seyhan Belediyespor (D)

8. Hafta Akkapı MTAL (İ)

9. Hafta Konya Büyükşehir Belediyespor (D)

10. Hafta Seydişehir C. Spor (İ)

11. Hafta Pema Koleji (D)