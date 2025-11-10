İSTANBUL 22°C / 14°C
Spor

Kayseri Kadın FK 3'de 3 yaptı

Kayseri Kadın FK, ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Şırnak Kadın FK'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

IHA10 Kasım 2025 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
Kayseri Kadın FK 3'de 3 yaptı
Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın FK; ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Şırnak Kadın FK'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.

Stat: Sümer Stadı

Hakemler: Göktürk Seven,

Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun (Eda Aydın dk.85), Ayşegül Aydın, Bahar Özen (Ayşe Nur Köyönü dk.85), Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda dk.60), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir

Şırnak Kadın FK: Çimen Atila (Kezban dk.78), Delal Üstün, Gizem Yarlıgaç, Efsun Oğuz (Merve Şen dk.87), Hayrunisa Akdoğan (Berfin Bayram dk.56), Berivan Yalgettekin, (Nurcan Tunç dk.85), Nazlı Feride Aletirik, Ece İrem Tilbe, Deniz Şeylan, İlayda Pınar, Aybüke Aykul

Goller: Nisanur Yıldırım (dk.34), Kafayat Atoke Başhıru (dk.54, dk. 70) (Kayseri Kadın FK)

  • Şırnak Kadın FK
  • Kayseri Kadın FK
  • Kadınlar 1. Lig

