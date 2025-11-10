Kayseri Kadın FK 3'de 3 yaptı

Kadınlar 1. Lig A Grubu lideri Kayseri Kadın FK; ligin 3. haftasında evinde oynadığı maçta Şırnak Kadın FK'yi 3-0 yenerek yoluna kayıpsız devam etti.
Stat: Sümer Stadı
Hakemler: Göktürk Seven,
Kayseri Kadın FK: Asiye Damla Kasap, Ayşe Altun (Eda Aydın dk.85), Ayşegül Aydın, Bahar Özen (Ayşe Nur Köyönü dk.85), Kafayat Atoke Başhıru, Mine Okaytu, Nisanur Yıldırım (İlayda dk.60), Ogundeko Sharon, Elanur Çıkılı, Juliet Emereole, Zeynep Bilir
Şırnak Kadın FK: Çimen Atila (Kezban dk.78), Delal Üstün, Gizem Yarlıgaç, Efsun Oğuz (Merve Şen dk.87), Hayrunisa Akdoğan (Berfin Bayram dk.56), Berivan Yalgettekin, (Nurcan Tunç dk.85), Nazlı Feride Aletirik, Ece İrem Tilbe, Deniz Şeylan, İlayda Pınar, Aybüke Aykul
Goller: Nisanur Yıldırım (dk.34), Kafayat Atoke Başhıru (dk.54, dk. 70) (Kayseri Kadın FK)