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Spor

Kayseri Kadın FK, Sakarya deplasmanında

TFF Kadınlar 1. Lig ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, Play-Off Yükselme Grubu'nda ilk maçına deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile karşılaşacak.

IHA8 Şubat 2025 Cumartesi 10:12 - Güncelleme:
Kayseri Kadın FK, Sakarya deplasmanında
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Kayseri Kadın Futbol Kulübü deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü'ne konuk olacak.

TFF Kadınlar 1. Lig'de normal sezonu 3.sırada tamamlayan Kayseri Kadın Futbol Kulübü; Play-Off Yükselme Grubu'na adını yazdırdı. Play-Off Yükselme Grubu'nda ilk maçına deplasmanda Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile oynayacak olan Kayseri Kadın FK, karayolu ile Sakarya'ya gidecek. Zorlu deplasmandan galibiyetle dönmeyi hedefleyen sarı kırmızılılar tüm çalışmalarını 3 puan üzerine yaptı.

Yarın Sakarya Erenler Atatürk Stadı 2 Nolu Sahada oynanacak olan Sakarya Kadın Futbol Spor Kulübü ile Kayseri Kadın Futbol Kulübü müsabakası saat 13.30'da başlayacak ve hakem Özcan Kılıçkeser düdük çalacak.

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