İSTANBUL 17°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
8 Ocak 2025 Çarşamba / 9 Recep 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    35,3751
  • EURO
    36,6132
  • ALTIN
    3017.93
  • BIST100
    9965.74
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayseri Kadın FK'da hedef 3'te 3

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi ekiplerinden Kayseri Kadın Futbol Kulübü, ligde kalan 3 maçını da kazanıp Play-Off oynamak istiyor.

IHA8 Ocak 2025 Çarşamba 09:32 - Güncelleme:
Kayseri Kadın FK'da hedef 3'te 3
ABONE OL

Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi B Grubu'nda mücadele veren Kayserispor Kadın Futbol Kulübü, kalan 3 maçını da kazanmak istiyor. Ligde oynadığı son 2 maçından mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılar, kalan 3 maçtan 9 puanla ayrılmak hedefinde.

22 puanla 3. sırada bulunan Kayserispor Kadın Futbol Kulübü, bu hafta deplasmanda Adana İdman Yurdu ile karşılaşacak. Sonrasında sahasında Kocaelispor Bayan FK ile 3 puan mücadelesi verecek olan sarı-kırmızılılar, son hafta maçında Sakarya Kadın FK iye karşılaşıp klasman maçlarını tamamlayacak.

  • Kayseri Kadın FK
  • Türkiye Kadınlar Futbol 1. Ligi
  • play off

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.