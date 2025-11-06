İSTANBUL 20°C / 15°C
6 Kasım 2025 Perşembe
  • Kayseri Kadın FK'dan orta sahaya takviye
Spor

Kayseri Kadın FK'dan orta sahaya takviye

TFF Kadınlar 1. Ligi A Grubu'nda oynadığı ilk iki maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Kayseri Kadın FK; kadrosunu Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogundeko Oluwatosin Sharon ile güçlendirdi.

6 Kasım 2025 Perşembe 13:03
Kayseri Kadın FK'dan orta sahaya takviye
Kadınlar 1. Futbol Ligi A Grubu ekiplerinden Kayseri Kadın FK, üçüncü yabancı transferini yaptı. Daha önce kadrosunu Juliet Chika ve Kafayat Atoke ile takviye eden sarı kırmızılılar, son olarak Nijeryalı orta saha oyuncusu Ogundeko Oluwatosin Sharon'ı kadrosuna kattı. Kulüpten konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada; "Kulübümüz, Kayseri Kadın Futbol Takımı'na yeni bir transfer gerçekleştirmiştir. Nijeryalı orta saha oyuncusu 2002 doğumlu Ogundeko Oluwatosin Sharon, kadromuza katılmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Ligde oynadığı ilk iki maçı kazanarak liderlik koltuğuna oturan Kayseri Kadın FK, ligin üçüncü haftasında kendi evinde 9 Kasım Pazar günü Şırnak Kadın FK ekibini konuk edecek.

