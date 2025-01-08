Kayseri Süper Amatör Küme'de 10. hafta tamamlandı

Kayseri Süper Amatör Küme A ve B Grubu'nda oynanan 7 maçla 10. hafta geride kalırken, maçlarda toplam 37 gol atıldı. Haftanın en gollü karşılaşmasında Amaratspor, rakibi Kayserigücü'nü 7-1 mağlup etti.

Süper Amatör Küme'de 10. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Hacılar Erciyesspor 5-0 Özvatanspor

Kayseri Atletikspor 3-1 Başakpınarspor

Esen Makine Erciyesspor 2-1 Argıncıkspor

Amaratspor 7-1 Kayserigücü

Şekerspor 3-2 Kocasinan Şimşekspor

Döğerspor 3-1 1966 Turanspor

Esen Metalspor 6-2 Tomarza Belediyespor

İsmail Okumuş 3-0 Sungurspor (H)

Süper Amatör Küme'de hafta sonu oynanacak olan 11. hafta karşılaşmaları ile heyecan devam edecek.