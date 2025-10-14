Kayseri Süper Amatör Küme'de gol yağmuru

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 4. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 4. hafta geride kalırken, toplam 32 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Esen Metal SK'yı 10-2 mağlup etti ve maçta toplam 12 gol atıldı.

Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;

Argıncıkspor 1-0 Amaratspor

Döğerspor 2-0 Hacılar Erciyesspor

Esen Makina Erciyes7-3 Talas Anayurt

Başakpınarspor 10-2 EsenMetal SK

Döğergücü 4-2 Gaziosmanpaşa

Kayseri Atletikspor 1-0 Özvatan Gençlik

Kayseri Şekerspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)