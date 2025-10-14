Kayseri Süper Amatör Küme'de gol yağmuru

Kayseri Şeker Mustafa Kılıç Süper Amatör Küme 4. hafta tamamlandı. Oynanan 6 maç ile 4. hafta geride kalırken, toplam 32 gol atıldı. Süper Amatör Küme'de 5. hafta heyecanı önümüzdeki hafta oynanacak olan müsabakalar ile devam edecek. Haftanın en gollü karşılaşmasında Başakpınarspor rakibi Esen Metal SK'yı 10-2 mağlup etti ve maçta toplam 12 gol atıldı.
Süper Amatör Küme'de 4. haftada alınan sonuçlar ise şu şekilde;
Argıncıkspor 1-0 Amaratspor
Döğerspor 2-0 Hacılar Erciyesspor
Esen Makina Erciyes7-3 Talas Anayurt
Başakpınarspor 10-2 EsenMetal SK
Döğergücü 4-2 Gaziosmanpaşa
Kayseri Atletikspor 1-0 Özvatan Gençlik
Kayseri Şekerspor 3-0 Yahyalıspor (Hükmen)