İSTANBUL 22°C / 14°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Ekim 2025 Çarşamba / 9 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5993
  • EURO
    48,9455
  • ALTIN
    5195.23
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayseri Ülküspor sezona iyi başladı

Kayseri 1. Amatör Küme B Grubu lideri Kayseri Ülküspor, sezona iyi başladı. 2025-2026 sezonunda B Grubu'nda yer alan Kayseri Ülküspor yoluna kayıpsız devam ediyor.

IHA1 Ekim 2025 Çarşamba 10:38 - Güncelleme:
Kayseri Ülküspor sezona iyi başladı
ABONE OL

Mavi-beyazlılar geride kalan 2 hafta oynadığı maçta Güneşspor'u 8-0 ve Kayserigücü FK'yi de 5-0 mağlup etti. 2 maçta rakip filelere 13 gol atan Kayseri Ülküspor, kalesinde gol görmedi. Antrenör Ahmet Karaca yönetimindeki Kayseri Ülküspor, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Bünyan Belediyespor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Sezona iyi başladıklarını belirten Kayseri Ülküspor Onursal Başkanı Derviş Kilci, "Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Hedefi olan bir camiayız. Her maçımızı kazanmak istiyoruz ve kalan maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Allah nasip ederse sezon şampiyon olup hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Kayseri Ülküspor ligin 3. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Bünyan Belediyespor'a konuk olacak.

  • Kayseri Ülküspor
  • Kayseri 1. Amatör Küme
  • galibiyet

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.