Kayseri Ülküspor sezona iyi başladı

Mavi-beyazlılar geride kalan 2 hafta oynadığı maçta Güneşspor'u 8-0 ve Kayserigücü FK'yi de 5-0 mağlup etti. 2 maçta rakip filelere 13 gol atan Kayseri Ülküspor, kalesinde gol görmedi. Antrenör Ahmet Karaca yönetimindeki Kayseri Ülküspor, hafta sonu deplasmanda oynayacakları Bünyan Belediyespor maçı hazırlıklarını 3 puan üzerine sürdürüyor.

Sezona iyi başladıklarını belirten Kayseri Ülküspor Onursal Başkanı Derviş Kilci, "Yeni sezona çok iyi bir başlangıç yaptık. Hedefi olan bir camiayız. Her maçımızı kazanmak istiyoruz ve kalan maçlarımıza tek tek bakıyoruz. Allah nasip ederse sezon şampiyon olup hak ettiğimiz yerlere gelmek istiyoruz" dedi.

Kayseri Ülküspor ligin 3. haftasında 5 Ekim Pazar günü deplasmanda Bünyan Belediyespor'a konuk olacak.