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Spor

Kayseri'de buruk gece! Milliler liderliği son maça bıraktı

Dün akşam Kayseri'de A Milli Futbol Takımı, Galler ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar birçok pozisyonla buluşmasına rağmen golü bulamadı ve maçı 0-0 berabere tamamladı. İşte detaylar...

Akşam17 Kasım 2024 Pazar 09:23 - Güncelleme:
Kayseri'de buruk gece! Milliler liderliği son maça bıraktı
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Galler, 45+6'da etkili geldi ama direğe takıldı.

Sarı gören Abdülkerim, Karadağ maçında cezalı.

Karadağ mücadelesi salı günü 22.45'te oynanacak.

Ay-Yıldızlılar, ilk yarıda topa sahip olan taraftı (%68-%32). Galler sadece 2 kez kaleye geldi, 1 şut denedi o da isabetli değildi. O pozisyonlara da yaptığımız basit pas hataları sebep oldu. İyi hücum etsek de rakip iyi savununca sonuç çıkmadı. 32. dakikada Yunus Akgün, karşı karşıya kaçırdı. Eren Elmalı etkisiz kalan isimdi. İkinci yarıya Hakan Çalhanoğlu'nun yerine İsmail Yüksek başladı. İlk yarıdaki oyunumuzdan çok uzaklaştık. Tempo düştü, topa sahip olsak da rakip yarı sahaya ilk 45 dakikadaki gibi yerleşemedik. 77'de Arda Güler, net pozisyonda dışarı vurdu. Kerem Aktürkoğlu, 89'da penaltıyı direğe nişanladı. Kritik maçta 1 puana razı olduk. Milliler, Salı günü Karadağ'ı yenmesi halinde A Ligi'ne yükselecek.

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