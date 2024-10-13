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Spor

Kayseri'de Futbol Gözlemci Aday Kursu açılacak

Kayseri'de Futbol İl Gözlemcisi olmak isteyen adaylar için İl Hakem Kurulu tarafından organize edilecek olan İl Gözlemci Aday Kursu açılacak.

IHA13 Ekim 2024 Pazar 11:06 - Güncelleme:
Kayseri'de Futbol Gözlemci Aday Kursu açılacak
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Kursa katılarak İl Gözlemci Adayı olmak isteyenler başvurularını 30 Ekim tarihine kadar yapabilecek. Eğer kursa katılmak isteyen futbol hakemi ise hakemliği bırakma dilekçesi vermesinin ardından başvuru yapabilecek. Kursa 30-35 yaş aralığındaki adaylar katılabilirken, başvuru sahiplerinde şu şartlar aranacak;

Vizeli olarak en az 2 yıl futbol hakemliği yapmış olmak, en az lise ve dengi okul mezunu olmak, internet üzerinden iletişim yapabilecek ve uygulamaları kullanabilecek düzeyde bilgisayar kullanıcısı olmak, aktif olarak, futbol branşında faaliyeti olan spor kulübü ve bağlı kuruluşlarında fahri veya profesyonel yönetici, teknik adam, futbolcu, sağlık ekibi çalışanı, futbol hakemi, menajer ve TFF temsilcisi olmamak, görsel, yazılı (İnternet dâhil) ve sosyal medyada futbol yorumcusu olarak görev yapmamış ve halihazırda yapmıyor olmak, Futbol Disiplin Talimatı uyarınca bir defada 45 gün, toplamda 90 gün ve daha fazla ceza almış olmamak ve Futbol Disiplin Talimatının 'Hükümlülük' kenar başlıklı maddesinde belirtilen suçlardan biri nedeniyle kesin hüküm giymemiş olmak.

  • kayseri
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