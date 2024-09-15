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Spor

Kayseri'de gollü beraberlik!

Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Eyüpspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Kayserispor ikinci yarıda geri döndü.

15 Eylül 2024 Pazar 19:04 - Güncelleme:
Kayseri'de gollü beraberlik!
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Süper Lig'in 5. haftasında Burak Yılmaz yönetimindeki Kayserispor ile Arda Turan'ın ekibi Eyüpspor karşı karşıya geldi. Kayseri'de RHG Enertürk Enerji Stadyumu'ndaki maç 2-2 sona erdi. Eyüpspor, ilk yarıyı 2-0 önde kapatırken, Kayserispor ikinci yarıda geri döndü.

Eyüpspor, 21. dakikada Mame Thiam ve 36. dakikada Samu Saiz'ın attığı gollerle soyunma odasına 2-0 ile gitti. İstanbul ekibinde ilk golü atan Thiam, eski takımı Kayserispor'a attığı gol sonrası sevinç yaşamadı.

Kayserispor, 64. dakikada Arif Kocaman ile farkı bire indirdi. Ev sahibi ekip, 69. dakikada ise Duckens Nazon'un attığı golle 1 puanı almayı başardı ve maç 2-2 sona erdi.

Bu sonucun ardından Kayserispor 2, Eyüpspor 9 puana yükseldi.

Ligin gelecek haftasında Kayserispor, Trabzonspor'a konuk olacak. Eyüpspor, ligin bir sonraki haftasında Beşiktaş deplasmanına gidecek.

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