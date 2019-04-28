Kayseri'de puanlar paylaşıldı

Kayserispor 9. dakikada Varela'nın golüyle öne geçerken, Alanyaspor'a beraberliği getiren gol 23. dakikada Caulker ile geldi.

Bu sonucun ardından kümede kalmayı garantileme hedefinde olan Kayserispor puanını 37'ye, 5. basamak için yarışan Alanyaspor ise 42'ye yükseltti. Alanyaspor yenilmezlik serisini 4 maça taşırken, Kayserispor'un galibiyet hasreti 3 maça çıktı.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında Alanyaspor evinde Konyaspor ile karşılaşacakken, Kayserispor ise deplasmanda Trabzonspor'a konuk olacak.