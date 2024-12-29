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Spor

Kayseri'den 12 kayakçı milli takıma seçildi

Erzurum'da düzenlenen milli takım seçmelerinde Kayseri Bölgesi'nden 12 sporcu, elde ettikleri başarılı dereceler ile milli takıma seçilme başarısı gösterdi.

IHA29 Aralık 2024 Pazar 11:03 - Güncelleme:
Kayseri'den 12 kayakçı milli takıma seçildi
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Kayak milli takım seçmeleri Erzurum'da yapıldı. Seçmelere Kayseri'den katılan 12 sporcu U-13 kız ve erkek, U-15 kız ve erkek kategorilerinde elde ettikleri başarııar ile milli takıma seçildi. Milli takım seçilen sporcular 6-8 Ocak tarihleri arasında Palandöken FIS CHILDREN CUP'ta yarışma hakkı elde etti. Kayseri Gençlik ve SporİlMüdürlüğü tarafından yapılan açıklamada; milli takıma seçilen 12 sporcuya milli forma altında mücadele edecekleri FIS CHILDREN CUP'ta başarılar dilendi.

Milli takım seçmelerinde derece elden Kayserili sporcular şöyle:

U13 Kızlarda: İnci Hava Ekinci, Sümeyye Yaren Güneş , Zeynep Dila Aslantaş

U13 Erkeklerde: Yusuf Ali Yurt, Etka Yıldırım, Mete Ünlü

U15 Kızlarda: Zeynep Nisa Yerebasmaz, Berrak Bayer

U15 Erkeklerde: Ömer Faruk Deliktaş, Kamil Eren Şimşek, Atilla Orhun Yılmaz, Cafer Ediz Çingöz

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