Kayserigücü FK 5 oyuncuyu kadrosuna kattı

Kayseri Süper Amatör Küme ekiplerinden Kayserigücü FK, dış transferde 5 isim ile anlaştı. Sarı siyahlı ekip, 5 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Kayserigücü FK, transferde hız kesmiyor. Yeni sezonda da Süper Amatör Küme'de yer alacak olan Kayserigücü FK, ilk olarak takımı, antrenör Rasim Aykurt'a teslim etmişti. Hemen ardından transfer çalışmalarına başlayan sarı siyahlılar, bir bir yeni isimleri kadrosuna dahil etmişti. Sarı siyahlılar geride kalan sezon Yozgat ekibi Çayıralan Esnfaspor forması giyen Çağlar Erdemci, Erkan Polat, Halil Aladağ, Oktay Koçak ve Başakpınarspor'dan Okan Özdemir'i kadrosuna kattı.

Kayserigücü Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, "Yeni sezonda da Süper Amatör Küme'de mücadele edecek takımımız, Çağlar Erdemci, Erkan Polat, Halil Aladağ, Oktay Koçak ve Okan Özdemir'i kadrosuna katmıştır. Oyuncularımıza ve kulübümüze hayırlı olsun" denildi.