İSTANBUL 34°C / 25°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Temmuz 2025 Salı / 4 Safer 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    40,5753
  • EURO
    47,054
  • ALTIN
    4338.17
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserili karatecilerden 5 madalya

Muş'ta düzenlenen Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası'na katılan Kayserili sporcular, şampiyonayı 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz madalya ile tamamladı.

IHA29 Temmuz 2025 Salı 13:18 - Güncelleme:
Kayserili karatecilerden 5 madalya
ABONE OL

Ümit Genç ve U21 Premier Ligi Türkiye Karate Şampiyonası, 25 -27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Muş'ta yapıldı. Şampiyonaya katılanKayserili sporcular, 2 altın, 1 gümüş ve 2 bronz ile toplamda 5 madalyanın sahibi oldu. Şampiyona sonucunda derece girerek madalya kazanan

Kayserili sporcular şu şekilde:

Mehdi Yüreğiçatal: Genç 61 kg Kumite altın

Ahmet Talha Aykaş: Ümit 63 kg Kumite altın

Ümit - Genç Bayan Takım Kata takımı gümüş

Berra Sultan Yücel

Gülnihal Cansaran

Rabiya Nur Korkutan

Ravzanur Türkmen

Eslem Özbek: Genç 59 kg Kumite bronz

Mahmut Arslan: Genç 55 kg Kumite bronz

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta 2 kadına önce laf attılar sonra darp ettiler: Yardıma çevredekiler koştu! İşte o anlar...

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.