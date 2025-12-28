İSTANBUL 7°C / 0°C
28 Aralık 2025 Pazar
  • Kayserili sporcular Türkiye şampiyonu oldu
Spor

Kayseri Spor A.Ş'nin Klasik Yay U13 Kadın Takımı, 2025 ASES U15 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi oldu.

28 Aralık 2025 Pazar 10:33
24-28 Aralık 2025 tarihlerinde Samsun'da düzenlenen 2025 ASES U15 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda Spor A.Ş büyük bir başarıya imza attı. Sare Benzeş, Gupse Gülperi Öztürk ve Buğlem Özdemir'den oluşan Klasik Yay U13 Kadın Takım kategorisinde mücadele eden Kayseri Spor A.Ş. Spor Kulübü sporcuları Türkiye Şampiyonu oldu. Aynı ekip, açık hava Türkiye Şampiyonası'nı da kazanarak 2025 sezonunu çifte Türkiye Şampiyonluğu ile tamamladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sporcuları, ailelerini ve antrenörleri Furkan Dernekli ve Emre Çömez'i tebrik ederek başarılarının devamını diledi.

BUĞLEM ÖZDEMİR ALTIN ALDI

Aynı şampiyonada Klasik Yay U13 Kadın ferdi kategorisinde mücadele eden Kayseri Spor A.Ş Spor Kulübü sporcusu Buğlem Özdemir; 2025 Salon Okçuluk Türkiye Şampiyonu oldu. Genç sporcu, bu önemli başarısıyla Kayseri'ye altın madalya ve birincilik kupasını kazandırdı.

