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Spor

Kayseri'nin yabancı futbolcularından Ramazan Bayramı mesajı

Hes Kablo Kayserispor'un yabancı futbolcuları kendilerine ait sosyal medya hesaplarından Ramazan Bayramı'nı kutladılar.

IHA25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42 - Güncelleme: 25 Mayıs 2020 Pazartesi 11:42
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Hes Kablo Kayserispor takım kaptanı Silviu Lung olmak üzere yabancı futbolcular Ramazan Bayramını kutladı. Sarı-Kırmızılı kulübün kendi sosyal medya hesabından ’Ramazan Bayramınız Mübarek olsun’ mesajını paylaşırken, Kayseri ekibinin futbolcuları ise kendilerine ait sosyal medya hesaplarından bayram tebrikleri için paylaşımlarda bulundular. Hes Kablo Kayserispor’un Ganalı orta saha futbolcusu Bernard Mensah “Eid Mübarek. Ramazan Bayramınız Mübarek Olsun” yazdı.

Öte yandan Mario Situm, Gustavo Campanharo, Ben Rienstra ve Anthony Uzodimma paylaşalım yapan futbolcular arasında yer aldı.

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