Kayserispor 1 puanı aldı, lige tutundu!

Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Burak Yılmaz'ın ekibi Kayserispor ile Ali Çamdalı'nın yönetimindeki Konyaspor 2-2 berabere kaldı.

RHG Enertürk Stadyumu'nda oynanan maçın ilk golünü ev sahibi Kayserispor adına 32. dakikada Carlos Mane ve 77. dakikada penaltıdan yine Carlos Mane atarken, Konyaspor'un gollerini 36. dakikada Soner Dikmen ve 74. dakikada Steven Nzonzi kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 42 puana ulaşırken, Konyaspor 41 puana yükselmiş oldu. Bu sonuçla birlikte küme düşme hattının en üstündeki Hatayspor ile olan puan farkını 4'e yükselten Kayserispor bitime 1 hafta kala ligde kalmayı garantiledi.

Ligin bir sonraki maç haftasında Kayserispor deplasmanda Sivasspor ile karşılaşırken, Konyaspor evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.