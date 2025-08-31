İSTANBUL 35°C / 22°C
Kayserispor 1 puanla döndü

Kayserispor; dün deplasmanda oynadığı maçta Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

IHA31 Ağustos 2025 Pazar 12:22 - Güncelleme:
Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor; ligin 4.haftasını 1 puanla kapattı. Deplasmanda Kocaelispor ile karşı karşıya gelen sarı kırmızılılar ilk yarısı golsüz tamamlanan zorlu 90 dakikanın ikinci yarısında öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı. Rakibi ile 1-1 berabere kalarak haftayı 1 puanla kapatan Kayserispor, ligin 5. haftasında milli ara sonrası evinde Göztepe'yi konuk edecek.

Geride kalan 4. hafta sonunda 3 maça çıkan sarı kırmızılılar; 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak 2 puan topladı.

