Kayserispor 12. kez berabere kaldı!

Kayserispor, Süper Lig'de kritik haftalara girilirken puan kayıplarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı ekip, ligin 32. haftası itibarıyla 12. kez sahadan beraberlikle ayrıldı. Geride kalan 32 maçta yalnızca 5 galibiyet alabilen Kayserispor, 12 beraberlik ve 15 mağlubiyetle 27 puanda kaldı. Attığı 24 gole karşılık kalesinde 58 gol gören ekip, -34 averajla düşme hattında 17. sırada yer alıyor. Ligde kalma mücadelesi veren Kayserispor için özellikle beraberliklerin galibiyete çevrilememesi en büyük sorun olarak öne çıkıyor.

Sarı kırmızılılar, kalan 2 haftada Alanyaspor ile deplasmanda, Konyaspor ile sahasında karşılaşıp sezonu tamamlayacak.