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Spor

Kayserispor 2 maçta 4 puan kazandı

Kayserispor ligde oynadığı son 2 maçı kaybetmedi ve hanesine 4 puan yazdırdı.

IHA16 Nisan 2022 Cumartesi 10:17 - Güncelleme: 16 Nisan 2022 Cumartesi 10:17
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Kayserispor Spor Toto Süper Lig'de oynadığı son 2 maçta yenilmedi. Sarı kırmızılılar, 2 maçta 1 galibiyet ve 1 beraberlik aldı. Ligin 32. haftasında deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup eden Kayserispor, ligin 33. haftasında ise sahasında Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldı.

Üst üste aldığı 5 mağlubiyetin ardından son 2 maçını kaybetmeyen Kayserispor 42 puana ulaştı. Son 2 maçta rakip kalelere 3 gol atan sarı kırmızılı ekip, kalesinde ise 2 gol gördü. Kayserispor, ligin 34. haftasında Antalyaspor'a konuk olacak.

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