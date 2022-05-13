Kayserispor: 2 - Yeni Malatyaspor: 3

Yukatel Kayserispor ile Yeni Malatyaspor, Süper Lig tarihinde 10. kez karşılaşacak. İki ekip bugüne kadar 9 kez karşılaştı. Bu maçlarda 2 kez Kayserispor 3 kez Yeni Malatyaspor kazandı. 4 maç da berabere bitti. Bu maçlarda 22 gol atıldı. Kayserispor 9 gol atarken Malatya ekibi ise 13 gol attı. Ligin ilk yarısında Malatya'da oynanan maç berabere bitmişti. İki takım arasında Süper Lig'de oynanan 9 maç ve neticeleri ise şu şekilde:

2021/2022 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 2-2

2020/2021 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2020/2021 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 1-0

2019/2020 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 2-1

2019/2020 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 4-0

2018/2019 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 1-1

2018/2019 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-0

2017/2018 Yeni Malatyaspor-Kayserispor 3-2

2017/2018 Kayserispor-Yeni Malatyaspor 0-1