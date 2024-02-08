Kayserispor 3 futbolcuyla anlaştı

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Mondihome Kayserispor Başkanı Ali Çamlı, 3 futbolcuyla anlaşma sağladıklarını bildirdi.

Çamlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İtalya'nın Frosinone takımında forma giyen Faslı santrfor Mehdi Bourabia, Bulgaristan temsilcisi CSKA Sofya'nın Haitili forveti Duckens Nazon ve son olarak VavaCars Fatih Karagümrük kadrosunda yer alan Özbek orta saha Otabek Shukurov ile anlaşmaya vardıklarını belirtti.

Başkan Çamlı, transfer tahtası açıldıktan sonra oyuncularla sözleşme imzalayacaklarını ifade etti.