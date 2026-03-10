İSTANBUL 16°C / 4°C
10 Mart 2026 Salı
Spor

Kayserispor 3 hafta sonra mağlup

Süper Lİg'de işler istediği gibi gitmeyen Kayserispor, ligde üç hafta sonra mağlup oldu.

IHA10 Mart 2026 Salı 09:50
Kayserispor 3 hafta sonra mağlup
Süper Lig'de sıkıntılı günler geçiren Kayserispor, üç maç aradan sonra sahadan mağlubiyetle ayrıldı. Sahasında Trabzonspor'u konuk eden sarı kırmızılılar, on kişi kaldığı maçtan puansız ayrıldı. Ligdeki son yenilgisini sahasında Kocaelispor karşısında alan Kayserispor, sonrasında oynadığı 3 maçta mağlubiyeti unutmuştu.

Göztepe ve Gençlerbirliği ile berabere kalan, Antalyaspor'u da yenen sarı kırmızılılar, Trabzonspor'a 1-3 boyun eğerek hanesine bir yenilgi daha yazdırdı. Kayserispor, ligdeki 11.yenilgisini aldı.

