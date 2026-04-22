Kayserispor 30 maçın 29'unda ilk yarıda skor üretemedi

Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Kayserispor, galibiyet sayılarında bir türlü istediği rakamı bulamazken gol üretmede de bir hayli sıkıntı çekiyor. 21 golle ligin en az gol atan takımı hüviyetinde bulunan sarı-kırmızılılar, geride kalan 30 müsabakanın 29'unda ilk yarıda gol bulamadı. Sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikalık bölümünde rakip ağlara 2 gol bırakan Kayserispor, 19 golü maçın ikinci yarılarında attı.

Kayserispor ligin kalan 4 haftasında Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile sahasında, Alanyaspor ile de deplasmanda karşılaşacak ve sezonu tamamlayacak.