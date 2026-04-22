22 Nisan 2026 Çarşamba / 6 Zilkade 1447
  • Kayserispor 30 maçın 29'unda ilk yarıda skor üretemedi
Kayserispor 30 maçın 29'unda ilk yarıda skor üretemedi

Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı müsabakaların ilk yarısında skor üretmekte güçlük çekti.

IHA22 Nisan 2026 Çarşamba 10:44
Süper Lig'de tutunma mücadelesi veren Kayserispor, galibiyet sayılarında bir türlü istediği rakamı bulamazken gol üretmede de bir hayli sıkıntı çekiyor. 21 golle ligin en az gol atan takımı hüviyetinde bulunan sarı-kırmızılılar, geride kalan 30 müsabakanın 29'unda ilk yarıda gol bulamadı. Sahasında oynadığı ve 3-2 kazandığı Kasımpaşa maçının ilk 45 dakikalık bölümünde rakip ağlara 2 gol bırakan Kayserispor, 19 golü maçın ikinci yarılarında attı.

Kayserispor ligin kalan 4 haftasında Rizespor, Eyüpspor ve Konyaspor ile sahasında, Alanyaspor ile de deplasmanda karşılaşacak ve sezonu tamamlayacak.

