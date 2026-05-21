Kayserispor 30 maçta 62 gol yedi

Süper Lig 2025-2026 futbol sezonunda 30 puan toplayarak 17. sırada yer alan Kayserispor; rakip filelere 27 gol gönderirken, kalesinde ise 62 gol gördü.

Kayserispor, 18 takımın yer aldığı Süper Lig'de en fazla gol yiyen takım olurken en az gol yiyen takım 30 golle Galatasaray oldu. Sezon boyunca 3 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayazit 28 maçta, Onurcan Piri 4 maçta ve Deniz Eren Dönmezer ise 2 maçta kaleyi korudu. Bilal Bayazit 23 maçta gol yerken 5 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 28 maçta kalesinde 49 gol gördü. Onurcan Piri 4 maçta forma giyip 11 gol yerken, Deniz Eren Dönmezer ise 2 maçta 3 gol yedi.