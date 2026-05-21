İSTANBUL 21°C / 16°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Mayıs 2026 Perşembe / 5 ZilHicce 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    45,6229
  • EURO
    53,2367
  • ALTIN
    6650.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Spor

Kayserispor 30 maçta 62 gol yedi

Süper Lig'de tutunamayarak küme düşen Kayserispor, 2025-2026 sezonunda kalesinde 62 gol gördü.

IHA21 Mayıs 2026 Perşembe 10:34 - Güncelleme:
Kayserispor 30 maçta 62 gol yedi
ABONE OL

Süper Lig 2025-2026 futbol sezonunda 30 puan toplayarak 17. sırada yer alan Kayserispor; rakip filelere 27 gol gönderirken, kalesinde ise 62 gol gördü.

Kayserispor, 18 takımın yer aldığı Süper Lig'de en fazla gol yiyen takım olurken en az gol yiyen takım 30 golle Galatasaray oldu. Sezon boyunca 3 kalecinin görev yaptığı Kayserispor'da Bilal Bayazit 28 maçta, Onurcan Piri 4 maçta ve Deniz Eren Dönmezer ise 2 maçta kaleyi korudu. Bilal Bayazit 23 maçta gol yerken 5 maçı da gol yemeden tamamladı. Kaleci Bilal görev aldığı 28 maçta kalesinde 49 gol gördü. Onurcan Piri 4 maçta forma giyip 11 gol yerken, Deniz Eren Dönmezer ise 2 maçta 3 gol yedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Arızalanan İETT otobüsü vatandaşı isyan ettirdi: Uzun araç kuyrukları oluştu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.