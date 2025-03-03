Kayserispor 4 maç sonra yenilgiyle tanıştı

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 4 maç sonra yenilgi aldı. Sivasspor maçı sonrasında göreve başlayan Boşnak Teknik Adam Sergej Jakirovic ile yola devam eden sarı kırmızılılar, Trabzonspor ve Eyüpspor ile berabere kalırken Konyaspor ve Göztepe maçlarını da kazanmıştı. Kayserispor, son oynadığı Beşiktaş maçında da yeni teknik adamla ilk yenilgisini aldı. Kayserispor'un oynadığı son 5 maç ve neticeleri şöyle:

Kayserispor-Trabzonspor 0-0

Kayserispor-Konyaspor 3-2

Eyüpspor-Kayserispor 1-1

Kayserispor-Göztepe 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 2-0