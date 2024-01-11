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Spor

Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Trendyol Süper Lig ekibi Kayserispor, Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta sahadan puansız ayrıldı.

IHA11 Ocak 2024 Perşembe 09:25 - Güncelleme:
Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 sezonunun en kötü performansını sergiliyor. Sarı Kırmızılı ekip, oynadığı son 4 maçtan puansız ayrıldı. Son olarak Pendikspor ile oynadığı müsabakayı kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 maçtan puan çıkaramadı. Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Fenerbahçe'ye ve Sivasspor'a sahasında, Konyaspor ve Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan Kayserispor puan tablosunda 6.sıraya geriledi.

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