Kayserispor 4 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, 2023-2024 sezonunun en kötü performansını sergiliyor. Sarı Kırmızılı ekip, oynadığı son 4 maçtan puansız ayrıldı. Son olarak Pendikspor ile oynadığı müsabakayı kazanan sarı kırmızılılar, sonrasında çıktığı 4 maçtan puan çıkaramadı. Fenerbahçe, Konyaspor, Sivasspor ve Karagümrük maçlarından mağlubiyetle ayrılan Kayserispor, 29 puanda kaldı.

Fenerbahçe'ye ve Sivasspor'a sahasında, Konyaspor ve Karagümrük'e deplasmanda mağlup olan Kayserispor puan tablosunda 6.sıraya geriledi.