İSTANBUL 29°C / 23°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2024 Perşembe / 14 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,8236
  • EURO
    35,3418
  • ALTIN
    2467.6
  • BIST100
    10615.6
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor 4 Temmuz'da topbaşı yapacak
Spor

Kayserispor 4 Temmuz'da topbaşı yapacak

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, 2024-2025 sezonu hazırlıklarına 4 Temmuz'da Kayseri'de başlayacak.

IHA20 Haziran 2024 Perşembe 14:38 - Güncelleme:
Kayserispor 4 Temmuz'da topbaşı yapacak
ABONE OL

2023-2024 sezonunun sona ermesinin ardından Kayserispor'un yeni sezon kamp programı belli oldu. Sarı kırmızılılar, hazırlıkların ilk etabına 4 Temmuz'da Kayserispor Tesisleri'nde başlayacak. İlk etap çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihlerinde kendi tesislerinde sürdürecek olan Kayserispor, ardından izine çıkacak ve ikinci etap kampı ise 20 Temmuz ile Ağustos tarihlerinde Kayseri'de gerçekleştirecek.

Kayserispor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Profesyonel Futbol Takımımız, 2024-2025 Sezonu hazırlıkları kapsamında 4 Temmuz Perşembe günü Kayseri'de toplanacaktır. İlk Etap kamp çalışmalarını 4-17 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirecek olan Takımımız, ikinci etap kamp çalışmalarını ise 20 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirerek yeni sezon kamp çalışmalarını tamamlayacaktır. Takımımız iki etap kamp programını da Kayseri'de tesislerimizde yapacaktır. Kamp süresince yapılacak hazırlık maçlarının bilgilendirmesi ilerleyen günlerde kulüp resmi hesaplarımızdan yayınlanacaktır" denildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.