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Spor

Kayserispor 5 maçtır 3 puana hasret

Son olarak ligin 15. haftasında sahasında Corendon Alanyaspor'u 2-0 yenen Bellona Kayserispor, bu karşılaşmanın ardından çıktığı 5 lig maçında galip gelemedi.

AA26 Ocak 2025 Pazar 10:53 - Güncelleme:
Kayserispor 5 maçtır 3 puana hasret
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Trendyol Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşayan sarı-kırmızılı ekip, ligin 16. haftasında konuk olduğu Onvo Antalyaspor'a 2-0 yenildi, 17. haftada ise evinde Galatasaray'a 5-1 mağlup oldu.

Kayseri temsilcisi, ligin 18. haftasında deplasmanda Sipay Bodrum FK ile 1-1 berabere kalırken, 19. haftada iç sahada Reeder Samsunspor'a 1-0 kaybetti. 20. haftayı bay olarak geçiren Kayserispor, 21. haftada ise deplasmanda Net Global Sivasspor'a 5-2 kaybetti.

Bellona Kayserispor, bu maçın ardından teknik direktör Sinan Kaloğlu ile yollarını ayırdı.

Ligin 22. haftasında 1 Şubat'ta Trabzonspor'u konuk edecek sarı-kırmızılı ekip, bu maçtan 3 puanla ayrılarak galibiyet hasretine son vermek istiyor.

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