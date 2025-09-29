İSTANBUL 18°C / 13°C
Spor

Kayserispor 7 maçın 5'inde aynı skorla sahadan ayrıldı

Kayserispor, Trendyol Süper Lig'de şu ana kadar oynadığı 7 maçın 5'inde sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.

29 Eylül 2025 Pazartesi 13:45
Süper Lig'in 7. haftasında Kayserispor, Gençlerbirliği'ni konuk etti. İlk yarıyı 1-0 geride kapatan sarı-kırmızılılar, 90+2. dakikada bulduğu golle 1 puanı hanesine yazdırdı. Bu sonuçla Kayserispor, ligde oynadığı 7 maçta 2 mağlubiyet ve 5 beraberlik almış oldu.

Sarı kırmızılılar; Başakşehir, Kocaelispor, Göztepe, Antalyaspor ve Gençlerbirliği ile puanları paylaşırken, Galatasaray ile Beşiktaş'a ise mağlup oldu. Kayseri temsilcisi, söz konusu beraberliklerin tamamını da 1-1'lik skorlarla elde etti.

