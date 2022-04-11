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Spor

Kayserispor 8 aylık hasreti bitirdi

Göztepe'yi mağlup eden Kayserispor, Süper Lig'de yaklaşık 8 ay sonra deplasman maçı kazandı.

IHA11 Nisan 2022 Pazartesi 10:18 - Güncelleme: 11 Nisan 2022 Pazartesi 10:18
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Süper Lig'de mücadele veren Kayserispor, aylar sonra deplasmanda kazandı. Bu sezon deplasmanda 16 maça çıkan sarı kırmızılı ekip, ikinci kez galip geldi. Ligin 3. haftasında İstanbul'da oynadığı Başakşehir maçını 1-0 kazanan Kayserispor sonrasında oynadığı 13 maçı kazanamadı. Kayserispor son oynadığı Göztepe maçını 2-1 kazanarak deplasmandaki ikinci galibiyetini elde etmiş oldu. Kayserispor bu sezon deplasmanda oynadığı 16 maçta 2 galibiyet 5 beraberlik alırken 9 kez yenildi. Bu maçta Kayserispor 19 gol atarken kalesinde ise 35 gol gördü. Kayserispor'un bu sezon Süper Lig'de deplasmanda oynadığı maçlar ve neticeleri şöyle:

Altay-Kayserispor 3-0

Başakşehir-Kayserispor 0-1

Hatayspor-Kayserispor 2-1

Giresunspor-Kayserispor 1-1

Alanyaspor-Kayserispor 6-3

Konyaspor-Kayserispor 2-0

Fenerbahçe-Kayserispor 2-2

Ç.Rizespor-Kayserispor 1-0

Beşiktaş-Kayserispor 4-2

Yeni Malatya-Kayserispor 2-2

Adana Demir-Kayserispor 1-1

Kasımpaşa-Kayserispor 3-1

Galatasaray-Kayserispor 1-1

Trabzonspor-Kayserispor 3-2

Karagümrük-Kayserispor 3-0

Göztepe-Kayserispor 1-2

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