Kayserispor 8 maç sonra galip

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Kayserispor sahasında Antalyaspor'u 1-0 mağlup etti ve ligde tam sekiz maç sonra galip geldi.

Kayseri Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibine galibiyeti getiren golü 89. dakikada Talha Sarıarslan kaydetti. Kayserispor'da Laszlo Benes 69. dakikada penaltı vuruşundan faydalanamadı.

Bu sonuçla birlikte Kayserispor 19 puan olurken Antalyaspor 23 puanda kaldı.

Ligin sonraki maçında Kayserispor, Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Antalyaspor ise Fenerbahçe'yi ağırlayacak.