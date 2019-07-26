Kayserispor 9 yedi, maç yarıda kaldı
Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Bundesliga ekibi Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanan ve 75 dakika sürmesi gereken maçı, hakem 60. dakikada bitirdi.
Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.
Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Brandon Borrello, 10 ve 46. dakikalarda Marco Terrazzino, 27 ve 30'da Lucas Höler, 36'da Yoric Ravet ve 60'ta Jerome Gondorf attı.
Sarı kırmızılıların tek golü ise Emre Demir'den geldi.
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