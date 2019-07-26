28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,6661
  • 6,3043
  • 258.55
  • 102.837
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Kayserispor 9 yedi, maç yarıda kaldı

Spor Toto Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde sürdüren Kayserispor, hazırlık maçında karşılaştığı Bundesliga ekibi Freiburg'a 9-1 mağlup oldu. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanan ve 75 dakika sürmesi gereken maçı, hakem 60. dakikada bitirdi.

  • 7
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kayserispor, hazırlık maçında Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekibi Freiburg'la karşı karşıya geldi. 25'er dakikadan 3 devre halinde oynanması planlanan müsabakada, Kayserispor'un 9 gol yemesi üzerine hakem maçı 60. dakikada bitirdi.

Alman ekibinin gollerini 2, 21 ve 55'te Brandon Borrello, 10 ve 46. dakikalarda Marco Terrazzino, 27 ve 30'da Lucas Höler, 36'da Yoric Ravet ve 60'ta Jerome Gondorf attı.

Sarı kırmızılıların tek golü ise Emre Demir'den geldi.

Linç kampanyası başlatıp itibar suikastına giriştiler

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

Nijerya'da kaçırılan 4 Türk vatandaşı kurtarıldı

ABD'nin idam cezası infaz kararına AB'den sert tepki

ABD'nin idam cezası infaz kararına AB'den sert tepki

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Hrant Dink davasının firari sanığı yakalandı

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Şehidimizin kanı yerde kalmadı! O teröristler etkisiz hale getirildi

Anayasa Mahkemesi’nden şaşırtan karar

Anayasa Mahkemesi’nden şaşırtan karar

Mahkeme'den Esenler Otogarı kararı

Mahkeme'den Esenler Otogarı kararı

Türk bayrağına hakaret etmişti... Ve savcılık harekete geçti

Türk bayrağına hakaret etmişti... Ve savcılık harekete geçti

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular

Photoshopla hayvanları bakın ne hale soktular
 

POPÜLER HABERLER

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

Terör örgütüne darbe! Hepsi imha edildi

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

140 milyon yıllık! 500 kilo ağırlığında...

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

2019'un petrol rezervi en çok olan ülkeleri belli oldu!

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

30 yıldır aralıksız kazı yapılıyor! Dünya üzerindeki en önemli tapınaklarından biri...

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA