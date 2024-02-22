Kayserispor 92 bin taraftarın desteğini aldı

Kayserispor, Süper Lig serüveninde bu sezon sahasında 93 bin taraftarın desteğini aldı. Şu ana kadar sahasında 13 müsabakaya çıkan Kayserispor, toplam 93 bin taraftarı stada çekmeyi başardı. Kayserispor, bu sezon en çok taraftarı, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında çekti. Bu maçta 15.993 taraftarı stada çekmeyi başaran sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçında ise 13.154 taraftarın desteğini aldı. Kayserispor bu sezon en az taraftarı 2.488 ile İstanbulspor maçında stada çekebildi. Kayserispor'un sahasında oynadığı müsabakalarda tribüne çektiği taraftar sayısı şöyle:

1.Hafta-Galatasaray-15.993

3.Hafta - Gaziantep FK - 5.649

5.Hafta - Başakşehir FK - 6.841

7.Hafta - Ç.Rizespor - 4.049

9.Hafta - Hatayspor - 4.067

11.Hafta - Alanyaspor - 5.248

13.Hafta - Adana DS - 9.558

15.Hafta - Pendikspor - 5.976

17.Hafta - Fenerbahçe - 13.154

18.Hafta - Sivasspor - 8.200

21.Hafta - İstanbulspor - 2.488

23.Hafta - Antalyaspor - 2.598

25.Hafta - Beşiktaş - 9.190