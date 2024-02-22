İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Şubat 2024 Perşembe / 13 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,0644
  • EURO
    33,7614
  • ALTIN
    2026.21
  • BIST100
    9312.12
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Kayserispor 92 bin taraftarın desteğini aldı
Spor

Kayserispor 92 bin taraftarın desteğini aldı

Süper Lig'de mücadele eden Kayserispor, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 93 bin taraftarın desteğini alarak puan mücadelesi verdi.

IHA22 Şubat 2024 Perşembe 09:19 - Güncelleme:
Kayserispor 92 bin taraftarın desteğini aldı
ABONE OL

Kayserispor, Süper Lig serüveninde bu sezon sahasında 93 bin taraftarın desteğini aldı. Şu ana kadar sahasında 13 müsabakaya çıkan Kayserispor, toplam 93 bin taraftarı stada çekmeyi başardı. Kayserispor, bu sezon en çok taraftarı, ligin ilk yarısında Kayseri'de oynanan Galatasaray maçında çekti. Bu maçta 15.993 taraftarı stada çekmeyi başaran sarı kırmızılılar, Fenerbahçe maçında ise 13.154 taraftarın desteğini aldı. Kayserispor bu sezon en az taraftarı 2.488 ile İstanbulspor maçında stada çekebildi. Kayserispor'un sahasında oynadığı müsabakalarda tribüne çektiği taraftar sayısı şöyle:

1.Hafta-Galatasaray-15.993

3.Hafta - Gaziantep FK - 5.649

5.Hafta - Başakşehir FK - 6.841

7.Hafta - Ç.Rizespor - 4.049

9.Hafta - Hatayspor - 4.067

11.Hafta - Alanyaspor - 5.248

13.Hafta - Adana DS - 9.558

15.Hafta - Pendikspor - 5.976

17.Hafta - Fenerbahçe - 13.154

18.Hafta - Sivasspor - 8.200

21.Hafta - İstanbulspor - 2.488

23.Hafta - Antalyaspor - 2.598

25.Hafta - Beşiktaş - 9.190

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.