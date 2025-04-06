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Spor

Kayserispor Adana'da ilk kez galip

Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Kayserispor, Adana Demirspor'u deplasmanda ilk kez mağlup etti.

IHA6 Nisan 2025 Pazar 10:35 - Güncelleme:
Kayserispor Adana'da ilk kez galip
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Süper Lig'in 30. haftasında Adana Demirspor ile karşılaşan Kayserispor, rakibini ilk kez deplasmanda mağlup etti. Süper Lig tarihinde lacivert mavili ekip ile 7 kez Adana'da karşılaşan Kayserispor, önceki gün oynadığı maçı kazanarak ilk kez 3 puan alarak sahadan ayrıldı. Kayserispor, Adana Demirspor ile deplasmanda oynadığı 7 maçta 1 galibiyet 3 beraberlik 3 yenilgi elde etti.

Kayserispor, Adana Demirspor ile Süper Lig'de oynadığı 7 iç saha maçında ise 2 galibiyet 5 beraberlik alırken hiç mağlup olmadı.

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