Kayserispor, Alanyaspor maçı için hazırlıklara başladı

Trendyol Süper Lig'in 33. hafta maçında Alanyaspor ile karşılaşacak Kayserispor hazırlıklarına başladı.

AA5 Mayıs 2026 Salı 14:42
Zecorner Kayserispor, Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasına göre, teknik direktör Erling Moe yönetimindeki antrenmanda İkas Eyüpspor mücadelesinde ilk 11'de forma giyen futbolcuların yenilenme çalışması yaptı. Diğer futbolcular, ısınma, pas ve dar alanda oyun çalışmalarıyla idmanı tamamlandı.

Sarı-kırmızılı ekip, maçın hazırlıklarını yarın sürdürecek.

Alanya Oba Stadı'ndaki Alanyaspor-Kayserispor mücadelesi, 9 Mayıs Cumartesi saat 20.00'de başlayacak.

