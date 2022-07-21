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Spor

Kayserispor Alanyaspor maçına 5 eksikle çıktı

Kayserispor'un iki yabancısı Joseph Attamah ile Yaw Ackah, Alanyaspor maçında oynamadı. İkili, düz koşu ile idmanı tamamladı. Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios ve Mustafa Pektemek de maçta forma giymeyenler arasında yer aldı.

IHA21 Temmuz 2022 Perşembe 09:39 - Güncelleme:
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Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kayserispor'da iki yabancı futbolcu Joseph Attamah ile Yaw Ackah, Alanyaspor ile oynanan Erciyes Cup maçında forma giymedi. Maçın oynandığı sahanın hemen yanındaki alanda düz koşu yapan iki futbolcu, sakatlıklarının geçmesi için gün sayıyor. Lig başlayana kadar hazır hale geleceği öğrenilen iki futbolcunun önümüzdeki günlerde oynanacak iki hazırlık maçında forma giyip giymeyeceği belli değil.

Öte yandan dün Alanyaspor ile oynanan hazırlık maçında Onur Bulut, Dimitrios Kolovetsios ve Mustafa Pektemek de forma giymeyenler arasında yer aldı.

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